Соль прокоментував свій перший гол за Динамо

Форварду Динамо Франу Солю перемога над Олімпіакосом в 1/16 фіналу Ліги Європи запам'ятається назавжди.

Про це розповів сам футболіст.

"Якщо старанно працюєш, то мрії збуваються! Я наполегливо працював над собою, намагався аналізувати свою гру в підготовчому процесі, плюси та мінуси.

Я навіть уявити не міг, що прийде 50 тисяч. Нам потрібно продовжувати радувати вболівальників. Ми сподіваємося, що якщо стільки людей прийшло на стадії 1/8 фіналу, то надалі їх буде все більше і більше.

Запам’ятаю цей день назавжди. Це мій перший гол за нову команду, і сподіваюся, що далеко не останній", – сказав Соль.