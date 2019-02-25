Сачко: Хлопцям треба задуматися. Незамінних гравців не буває

Ворскла не заслужила розгромної поразки.

Так вважає головний тренер полтавців Василь Сачко, слова якого цитує офіційний сайт Ворскли.

"Кілька хлопців випало з гри, їм варто задуматися. Трохи пожвавив нашу гру вихід Шехича, почали з'являтися моменти, вибігання, простріли. Ми не заслужили сьогодні 0:4, але Карпати заслуговували перемогти сьогодні. Хлопцям треба задуматися. Незамінних гравців не буває", - сказав Сачко.