Сачко: Хлопцям треба задуматися. Незамінних гравців не буває

Ворскла не заслужила розгромної поразки.
Так вважає головний тренер полтавців Василь Сачко, слова якого цитує офіційний сайт Ворскли.
"Кілька хлопців випало з гри, їм варто задуматися. Трохи пожвавив нашу гру вихід Шехича, почали з'являтися моменти, вибігання, простріли. Ми не заслужили сьогодні 0:4, але Карпати заслуговували перемогти сьогодні. Хлопцям треба задуматися. Незамінних гравців не буває", - сказав Сачко.
Нагадаємо, Ворскла програла Карпатам. А Швед вирвався на другу сходинку в гонці бомбардирів.
Джерело - Ворскла.