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Хет-трик Шведа допоміг Карпатам розбити Ворсклу

Сьогодні 20:00 150 0
Хет-трик Шведа допоміг Карпатам розбити Ворсклу

У матчі 19-го туру чемпіонату України Ворскла на своєму полі розгромно поступилася Карпатам.

Гості відкрили рахунок наприкінці першого тайму, коли Франциско Ді Франко точно пробив по чужих воротах.

Після перерви Карпати забили ще тричі - хет-трик на рахунку Мар'яна Шведа. Спочатку нападник реалізував пенальті, а потім двічі забив з гри.

Українська Прем’єр-ліга

 19-й тур

24 лютого

Ворскла - Карпати 4:0

Голи: Ді Франко 25, Швед 51 пен., 55, Швед 90+1

Карека на 85-й хвилині не реалізував пенальті (вище воріт)

Нагадаємо, Результати жеребкування ЧС-2019 U-20.

Також, Рябоконь: Визначальним став перший забитий м'яч.

Джерело - Чемпіон.

#Ворскла, #Карпати, #швед
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