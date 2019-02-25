ПСЖ претендує на гравця Фіорентини

Лідер французької Ліги 1 ПСЖ головний претендент на вінгера Фіорентини і збірної Італії Федеріко К'єза.

Про це повідомляє iSport з посиланням на Rai Sport.

Представники французького клубу відвідують практично кожну гру фіалок для того, щоб об'єктивно оцінити можливості футболіста. Крім того, в послугах Федеріко зацікавлені Інтер і Ювентус. Орієнтовна вартість К'єзи оцінюється в 50 000 000 євро.

У поточному сезоні Серії А К'єза провів на полі 25 матчів, забив 5 голів і віддав 3 гольові передачі.

Нагадаємо, президент ПСЖ заявив: У Реалі знають, що Неймар не продається. Також стало відомо, що Неймар і Мбаппе залишаться в ПСЖ.

Джерело - iSport.