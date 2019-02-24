Телеканали Футбол 1/2 випустили ефектне промо УПЛ. ВІДЕО

Телеканали Футбол 1/2 випустили новий проморолик Української Прем'єр-Ліги під назвою Відчуй.

Під трек Alyona Alyona Відчиняй відео вийшло дуже ефектним.

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"Футбол - це пристрасть. Футбол - це божевільний ритм. Футбол - це емоція. А ще, Футбол - це УПЛ. Відчуй гру разом з телеканалами Футбол 1 / Футбол 2",- йдеться в описі відео

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Джерело - Чемпіон.

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