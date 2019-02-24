Ліверпуль - фаворит у матчі проти Манчестер Юнайтед

Сьогодні, 24 лютого, на стадіоні Олд Траффорд у Манчестері відбудеться матч 27-го туру чемпіонату Англії, де зустрінуться Манчестер Юнайтед і Ліверпуль. Стали відомі ставки букмекерів на дану зустріч.

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Так, букмекерська компанія Фаворит Спорт вважає, що перевага на боці Ліверпуля. На перемогу Манчестера приймають ставки з коефіцієнтом 3.05, тоді як перемога Ліверпуля оцінюється 2.34. На нічийний результат коефіцієнт становить 3.50.

У обох команд є кадрові проблеми перед матчем. У Юнайтед точно не зіграють Антоніо Валенсія, Маттео Дарміан і Маркос Рохо. Під питанням участь Джессі Лінгард і Антоні Марсіаль.

У Ліверпуля не зможуть зіграти Джо Гомес і Алекс Окслейд-Чемберлен. Під питанням участь в матчі Деяна Ловрена.

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Джерело - Чемпіон.