Челсі - Манчестер Сіті: анонс фіналу Кубка англійської ліги

Сьогодні, 24 лютого в фінальному матчі Кубка англійської ліги зустрінуться Челсі і Манчестер Сіті. Матч відбудеться на стадіоні Вемблі. Початок зустрічі - о 18:30 за київським часом.

Челсі

Челсі до фіналу Кубка англійської ліги підходить з безліччю проблем. Команду лихоманить, а Мауріціо Саррі знаходиться на межі відставки.

З позитивних моментів за останній час тільки розгром Гаддерсфілда в АПЛ (5:0) і вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи після двох перемог над шведським Мальме (2:1 і 3:0). Але все це не дуже втішає на тлі поразок, які зазнали "сині".

0:4 від Борнмута і 0:6 від Ман Сіті в АПЛ, а також виліт з Кубка Англії після 0:2 від Манчестер Юнайтед. До цього команда в новому році ще двічі програла в січні, причому і тут не забивши жодного гола - 0:1 від Тоттенгема в першому матчі півфіналу Кубка ліги і 0:2 від Арсеналу в чемпіонаті.

Манчестер Сіті

Манчестер Сіті до битви за перший трофей в сезоні підходить з серією з п'яти поспіль перемог, яка послідувала після несподіваної поразки від Ньюкасла в АПЛ (1:2).

Крім вищезгаданого розгрому Челсі (6:0) підопічні Гвардіоли також обіграли в АПЛ Арсенал (3:1), Евертон (2:0), в Кубку Англії пройшли Ньюпорт (4:1), а в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, граючи в меншості, зуміли здобути вольову виїзну перемогу над Шальке - 3:2. Глибина складу дозволяє Ман Сіті замахнутися на чотири трофеї

Загалом Ман Сіті виграв 13 з 14 останніх матчів із загальною різницею м'ячів 52-8.

Містяни, набравши 65 очок, лідирують в АПЛ. Правда, у Ліверпуля при тій же кількості очок ще є матч в запасі. Сіті - найкраща команда ліги за забитими голами (74, це 2,7 в середньому за гру).

Манчестер Сіті в Кубку ліги пройшов Оксфорд Юнайтед (3:0), Фулгем (2:0), Лестер (1:1 і 3:1 по пенальті) і Бертон (9:0 і 1:0).

Прогноз

На перемогу Челсі за підсумками основного часу матчу букмекери дають коефіцієнт 5,40, на нічию - 4,50, а на успіх Ман Сіті - 1,63.

На те, що трофей візьмуть містяни, дається коефіцієнт 1,31, а на Челсі - 3,66.

Джерело - Чемпіон.