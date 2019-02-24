Манчестер Юнайтед - Ліверпуль: анонс цетрального матчу туру АПЛ

В рамках 27-го туру чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед прийме Ліверпуль. Зустріч відбудеться 24 лютого на стадіоні Олд Траффорд.

Початок - о 16:05 за київським часом.

Манчестер Юнайтед

МЮ впевнено йде до своєї мети закінчити сезон в зоні Ліги чемпіонів. Футболісти Уле-Гуннара Сульшера вже піднялися на четверту сходинку, потіснивши Арсенал і Челсі, але випереджають конкурентів тільки на один бал.

Зараз Юнайтед є найкращою командою в АПЛ за кількістю набраних очок в останніх дев'яти іграх турніру. За цей період Червоні дияволи здобули вісім перемог і один раз зіграли внічию.

Крім того, в Кубку Англії при норвезькому менеджері були биті Редінг і ті ж Арсенал та Челсі - останні двоє на виїзді.

Ліверпуль

Ліверпуль почав 2019 рік не найкращим чином - мерсисайдці зазнали двох поразок поспіль. Спочатку Червоні в рамках виїзної зустрічі АПЛ програли Манчестер Сіті, дозволивши містянам скоротити відставання в чемпіонській гонці, потім вилетіли з Кубка Англії, поступившись напів основним складом в 1/32 фіналу Вулвергемптону.

Далі в рамках АПЛ колектив на виїзді обіграв Брайтон і вдома впорався з Крістал Пелас. Але потім підопічні Юргена Клоппа зіграли на Енфілді внічию з Лестером, а слідом і з Вест Гемом.

Календар і таблиця АПЛ

Реакція на ці осічки була потрібною для клубу - перемога над Борнмут привела гравців до тями, а до прийдешню битву вони підходять після домашньої нічиєї в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Баварії". У разі навіть нічиєї в Манчестері клуб повернеться на вершину чемпіонату.

Прогноз

Букмекери віддають перевагу гостям, коефіцієнт на перемогу яких дорівнює 2,30, тоді як успіх господарів поля оцінюється в 3,10, а нічия - в 3,40

Джерело - Чемпіон.