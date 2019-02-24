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Коман може пропустити другий матч з Ліверпулем

Сьогодні 14:30 217 0
Коман може пропустити другий матч з Ліверпулем

Баварія вчора мінімально виграла в домашньому матчі у Герти, але втратила через травми ще одного футболіста.

Вінгер Кінглсі Коман, який у другому таймі замінив Рібері, вже через дев'ять хвилин після виходу на поле був замінений через пошкодження.

Баварія повідомила, що Коман травмував підколінне сухожилля, але не уточнила терміни відновлення футболіста. Таким чином, француз може не встигнути відновитися до матчу Ліги чемпіонів з Ліверпулем, який відбудеться 13 березня.

Нагадаємо, Ліверпуль - Баварія 0:0. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО.

Також, Баварія - Герта. Огляд матчу.

Джерело - Чемпіон.

#Баварія, #Ліверпуль, #Коман
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