Кравець дебютував у Ла-Лізі

Український захисник іспанського Леганесі Василь Кравець вийшов у старті команди на поєдинок 25-го туру Ла Ліги проти Валенсії.

Багато в чому українець з'явився в основі через м'язового дискомфорту конкурента Хонатана Сілви, який не брав участі в останніх двох тренувальних заняттях команди.

Також на лаві запасних Леганесі сьогодні знаходиться український воротар Андрій Лунін.

До цього Кравець виступав за Огурцов лише в Кубку Іспанії в поєдинку проти Реала.

Кравець перейшов в Леганес цієї зими з Луго за 2 млн євро, ставши одним з найдорожчих новачків в історії клубу.

За команду в нинішньому сезоні захисник провів 15 матчів у Сегунді, зробивши дві результативні передачі.

Зустріч проти Валенсії почалася о 13:00.

Нагадаємо, Лунін не потрапив у стартовий склад, Кравець поза заявкою. ФОТО.

Також, Кравець приніс перемогу своїй команді в матчі проти Фенербахче. ВІДЕО.

Джерело - Чемпіон.