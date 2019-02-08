Кравець приніс перемогу своїй команді в матчі проти Фенербахче. ВІДЕО

29-річний український нападник Кайсеріспор Артем Кравець приніс своїй команді перемогу над Фенербахче (1:0) у 21-му турі чемпіонату Туреччини з футболу.

Кравець відзначився на 87-й хвилині поєдинку. Його м'яч став єдиним у матчі.

Також в складі Кайсеріспор повну зустріч провів український захисник Олександр Кучер.

Чемпіонат Туреччини

21-й тур

8 лютого

Кайсеріспор - Фенербахче - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 87 Кравець

Нагадаємо, що Гладкий змінив клуб.

Також, переїхав до Туреччини і Морозюк.

Джерело - Чемпіон.