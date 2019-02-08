Кравець приніс перемогу своїй команді в матчі проти Фенербахче. ВІДЕО

29-річний український нападник Кайсеріспор Артем Кравець приніс своїй команді перемогу над Фенербахче (1:0) у 21-му турі чемпіонату Туреччини з футболу.
Кравець відзначився на 87-й хвилині поєдинку. Його м'яч став єдиним у матчі.
Також в складі Кайсеріспор повну зустріч провів український захисник Олександр Кучер.
Чемпіонат Туреччини
21-й тур
8 лютого
Кайсеріспор - Фенербахче - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 87 Кравець
Нагадаємо, що Гладкий змінив клуб.
Також, переїхав до Туреччини і Морозюк.
Джерело - Чемпіон.