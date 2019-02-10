Лунін не потрапив у стартовий склад, Кравець поза заявкою. ФОТО

Леганес оприлюднив стартовий склад команди на гру проти Бетіса.

Маурісіо Пельєгріно знову залишив українського голкіпера Андрія Луніна на лаві для запасних. Місце у воротах зайняв Іван Куельяр.

Натомість Василь Кравець взагалі не потрапив до заявки на матч.

📄ALINEACIÓN | ¡Estos son los valientes pepineros que defenderán en la mañana de hoy el sueño de una ciudad! #VamosLega #LeganésRealBetis pic.twitter.com/RbscCrRgkJ — C.D. Leganés (@CDLeganes) 10 лютого 2019 р.

Нагадаємо, Лунін опустився за популярністю в Instagram. Також Лунін відмовився повертатися в Реал.

Джерело - Чемпіон.