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Лунін не потрапив у стартовий склад, Кравець поза заявкою. ФОТО

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Лунін не потрапив у стартовий склад, Кравець поза заявкою. ФОТО

Леганес оприлюднив стартовий склад команди на гру проти Бетіса.

Маурісіо Пельєгріно знову залишив українського голкіпера Андрія Луніна на лаві для запасних. Місце у воротах зайняв Іван Куельяр.

Натомість Василь Кравець взагалі не потрапив до заявки на матч.

Нагадаємо, Лунін опустився за популярністю в Instagram. Також Лунін відмовився повертатися в Реал.

Джерело - Чемпіон.

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