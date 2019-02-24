Мбаппе встановив рекорд чемпіонату Франції

Форвард парижан Кіліан Мбаппе забив 2 м’ячі у ворота Німа і став наймолодшим гравцем в історії Чемпіонату Франції, якому вдалося забити 50 голів. Голи в матчі стали для француза 50 та 51 в Лізі 1 за кар’єру. Матч закінчився з рахунком 3:0 на користь Парижа.

На момент встановлення рекорду Мбаппе виповнилось 20 років, 2 місяці та 3 дні. Попередній рекорд належав Янніку Стопіра, якому був 21 рік, 11 місяців та 9 днів. Датується це досягення 1982 роком.

У Чемпіонаті Франції нападник забив 16 м'ячів за Монако та вже 35 за ПСЖ.

Парі Сен-Жермен набрав 68 очків та посідає перше місце в регулярному чемпіонаті, де в наступном турі зустрінеться з Каном.

Нагадаємо, Будинок гравця ПСЖ пограбували під час матчу.

Також, Президент ПСЖ: У нас хороші відносини з Венгером. Але ми не плануємо запрошувати його.

Джерело - Чемпіон.