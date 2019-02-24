Челсі - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція

У фіналі Кубку англійської ліги Челсі відбудеться супергра Челсі - Манчестер Сіті.

Стартовий свисток арбітра зустрічі Джанатана Мосса пролунає о 18:30 за Києвом, 24 лютого.

Трансляцію поєдинку не покаже жоден з українських телеканалів.

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Онлайн-трансляція фіналу EFL Челсі - Манчестер Сіті буде доступна на Чемпіоні.

Плеєр з трансляцією з'явиться незадовго до початку гри.

Нагадаємо, що матч Челсі - Манчестер Сіті відбудеться 24 лютого.

Джерело - Чемпіон.