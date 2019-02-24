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Митрофанов переміг Джеффрі Росалеса

Вчора 23:00 1672
Челсі - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція
Сьогодні 06:30 135
Чорний лебідь від легендарної українки. 25 років тому Оксана Баюл відкатала найкращу програму в історії. ВІДЕО
Вчора 23:59 1076
Мессі зробив 50-й хет-трик у кар'єрі
Вчора 20:20 3633
Меркушина стала 8-ю у спринті на Чемпіонаті Європи
Вчора 14:19 978
Харків претендує на проведення матчу за Суперкубок УЄФА
Вчора 13:26 1652
Чемпіонат Європи. Жіноча спринтерська гонка: онлайн-трансляція
Вчора 12:34 1791
Підручний 18-м фінішував у спринті на чемпіонаті Європи
Вчора 11:45 1157
День в історії. 25 років тому Валентина Цербе здобула бронзу Олімпійських ігор. ВІДЕО
Вчора 08:44 557
Збірна України програла Чорногорії в матчі кваліфікації на чемпіонат світу
22.02.2019 21:31 5541
Навколо спорту
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Чорний лебідь від легендарної українки. 25 років тому Оксана Баюл відкатала найкращу програму в історії. ВІДЕО
Чорний лебідь від легендарної українки. 25 років тому Оксана Баюл відкатала найкращу програму в історії. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 23:59 1076
Дикість тижня. Російський лижник накинувся на суперника після гонки. ВІДЕО
Дикість тижня. Російський лижник накинувся на суперника після гонки. ВІДЕО Valeriy Ruchka
Вчора 20:48 1886
Про те як здивувало Динамо, та айнтрахнули Шахтар - ТаТоТаке. ВІДЕО
Про те як здивувало Динамо, та айнтрахнули Шахтар - ТаТоТаке. ВІДЕО Valeriy Ruchka
Вчора 17:25 1510
Усик попросив благословіння у митрополита Московського патріархату. ФОТО
Усик попросив благословіння у митрополита Московського патріархату. ФОТО Валерій Ручка
Вчора 14:57 4193 2
Відома російська спортсменка відвідала гру збірної України в Києві. ФОТО. ВІДЕО
Відома російська спортсменка відвідала гру збірної України в Києві. ФОТО. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 13:10 1880
Вчинок дня. Півзахисник Шахтаря підтримав тяжкохворого вболівальника. ВІДЕО
Вчинок дня. Півзахисник Шахтаря підтримав тяжкохворого вболівальника. ВІДЕО Максим Буйдин
22.02.2019 16:31 1450
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Стерлінг пожартував з зовнішньої схожості Зінченка та Де Брейне. ФОТО Максим Буйдин
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22.02.2019 12:00 2004
5 років тому українкам підкорилося олімпійське золото. ВІДЕО
5 років тому українкам підкорилося олімпійське золото. ВІДЕО Максим Буйдин
21.02.2019 19:15 916
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Челсі - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція

Сьогодні 06:30 135 0
Челсі - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція

У фіналі Кубку англійської ліги Челсі відбудеться супергра Челсі - Манчестер Сіті.

Стартовий свисток арбітра зустрічі Джанатана Мосса пролунає о 18:30 за Києвом, 24 лютого.

Трансляцію поєдинку не покаже жоден з українських телеканалів.

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Онлайн-трансляція фіналу EFL Челсі - Манчестер Сіті буде доступна на Чемпіоні.

Плеєр з трансляцією з'явиться незадовго до початку гри.

Нагадаємо, що матч Челсі - Манчестер Сіті відбудеться 24 лютого.

Джерело - Чемпіон.

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