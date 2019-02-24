Рома у драматичному трилері здолала Фрозіноне. Огляд матчу

У матчі 25-го туру Серії А Рома на виїзді дотисла Фрозіноне - 3:2.

Уже на 5-й хвилині Чано вивів господарей вперед.

За 25 хвилин Джеко відновив рівновагу. А буквально через хвилину Пеллегріні вивів Вовків уперед.

На 80-й хвилині Пінамонті зрівняв рахунок, проте Джеко в доданий арбітром час встановив підсумковий рахунок.

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Чемпіонат Італії

25 тур

23 лютого

Фрозіноне - Рома 2:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 5 Чано, 1:1 - 30 Джеко, 1:2 - 31 Пеллегріні, 2:2 - 80 Пінамонті, 2:3 - 90+5 Джеко

Нагадаємо, Ліонель Мессі зробив 50-й хет-трик у кар'єрі.

Раніше повідомлялося, що Дмитро Митрофанов переміг панамського боксера.

Джерело - Чемпіон.