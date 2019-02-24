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Підручний 18-м фінішував у спринті на чемпіонаті Європи
Вчора 11:45 1003
День в історії. 25 років тому Валентина Цербе здобула бронзу Олімпійських ігор. ВІДЕО
Вчора 08:44 492
Збірна України програла Чорногорії в матчі кваліфікації на чемпіонат світу
22.02.2019 21:31 5498
Світоліна програла Бенчич у півфіналі турніру в Дубаї
22.02.2019 19:35 3652
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Чорний лебідь від легендарної українки. 25 років тому Оксана Баюл відкатала найкращу програму в історії. ВІДЕО
Чорний лебідь від легендарної українки. 25 років тому Оксана Баюл відкатала найкращу програму в історії. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 23:59 873
Дикість тижня. Російський лижник накинувся на суперника після гонки. ВІДЕО
Дикість тижня. Російський лижник накинувся на суперника після гонки. ВІДЕО Valeriy Ruchka
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Усик попросив благословіння у митрополита Московського патріархату. ФОТО
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Рома у драматичному трилері здолала Фрозіноне. Огляд матчу

Сьогодні 01:14 345 0
Рома у драматичному трилері здолала Фрозіноне. Огляд матчу

У матчі 25-го туру Серії А Рома на виїзді дотисла Фрозіноне - 3:2.

Уже на 5-й хвилині Чано вивів господарей вперед.

За 25 хвилин Джеко відновив рівновагу. А буквально через хвилину Пеллегріні вивів Вовків уперед.

На 80-й хвилині Пінамонті зрівняв рахунок, проте Джеко в доданий арбітром час встановив підсумковий рахунок.

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Чемпіонат Італії
25 тур
23 лютого

Фрозіноне - Рома 2:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 5 Чано, 1:1 - 30 Джеко, 1:2 - 31 Пеллегріні, 2:2 - 80 Пінамонті, 2:3 - 90+5 Джеко

Нагадаємо, Ліонель Мессі зробив 50-й хет-трик у кар'єрі.

Раніше повідомлялося, що Дмитро Митрофанов переміг панамського боксера.

Джерело - Чемпіон.

#Рома, #Серія А, #Фрозіноне
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