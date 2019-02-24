Арссенал-Київ - Десна: анонс матчу 19-го туру УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
19-й тур
24 лютого
Арсенал-Київ - Десна
Арбітр: Олександр Дердо (Чорноморськ) провів 111 матчів в УПЛ.
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Історія зустрічей
Всього зіграно 6 матчів: +1=1-4 м’ячі 6-12
На полі Арсеналу-Київ — 2 матчі: +1=0-1 м’ячі 2-2
В УПЛ зіграно 1 матч: +0=0-1 м’ячі 0-1
Останній матч на полі Арсенал-Київ
30.08.2017. 9-й тур чемпіонату України-2017/2018 у Першій лізі
Арсенал-Київ — Десна 1:0
Гол: 1:0 - 26 Старгородський
Найкращий голеадор усіх попередніх матчів — Денис Фаворов з Десни (3 м’ячі).
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Цікаві факти та можливі події
- Арсенал-Київ може здобути 190-ту вікторію в УПЛ або забити 650-й гол (ще 3 м’ячі).
- У 2-му для себе клубі УПЛ в ролі головного тренера Арсеналу-Київ дебютує 51-річний Ігор Леонов, який у 2011-2012 рр. очолював Маріуполь (18 ігор: +6=5-7).
- Каноніри з 21 жовтня не перемагають в Чемпіонаті протягом 7-ми ігор: нічия і 6 поразок, при цьому пропускаючи голи в кожному матчі.
- Десна в гостях не програє в УПЛ впродовж рекордних для клубу 3-х ігор: +1=2.
- Капітан Десни Денис Фаворов з початку Чемпіонату виступає без замін
- 15-й гол у Чемпіонатах може забити новачок Десни Михайло Сергійчук.
- Олександр Рябоконь біля керма різних клубів УПЛ може стати свідком 10-ї гостьової нічиєї своїх підопічних.
- Арсенал-Київ при арбітру Олександру Дердо провів 12 матчів в УПЛ і лише один раз зіграв внічию: +6=1-5.
- Олександру Дердо лише один раз обслуговував матч за участю Десни, яка вдома здобула перемогу.
Джерело - Чемпіон.