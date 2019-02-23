Лучі: Олімпік забив Маріуполю за правилами

Арбітр Денис Шурман прийняв неправильне рішення, не зарахувавши гол Геннадія Пасіч у ворота Маріуполя.

Про це розповів Лучано Лучі у інтерв'ю Футбол News.

"Олімпік забив за правилами. Це не офсайд. Згідно трактування правила 11, після воротаря м'яч спочатку потрапив до гравця Маріуполя, а вже потім опинився у футболіста Олімпіка", - сказав Лучі.

Олімпік після 19 турів займає 9-е місце в Прем'єр-лізі. Для того, щоб фінішувати в топ-6, команді треба виграти три наступні матчі і сподіватися на осічки конкурентів.

Нагадаємо, Маріуполь завдяки двом пенальті переграв Олімпік.

Також, Бабич: Так, у арбітра сьогодні були якісь помилки.

Джерело - Футбол News.