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Лучі: Олімпік забив Маріуполю за правилами

Вчора 23:43 517 0
Лучі: Олімпік забив Маріуполю за правилами

Арбітр Денис Шурман прийняв неправильне рішення, не зарахувавши гол Геннадія Пасіч у ворота Маріуполя.

Про це розповів Лучано Лучі у інтерв'ю Футбол News.

"Олімпік забив за правилами. Це не офсайд. Згідно трактування правила 11, після воротаря м'яч спочатку потрапив до гравця Маріуполя, а вже потім опинився у футболіста Олімпіка", - сказав Лучі.

Олімпік після 19 турів займає 9-е місце в Прем'єр-лізі. Для того, щоб фінішувати в топ-6, команді треба виграти три наступні матчі і сподіватися на осічки конкурентів.

Нагадаємо, Маріуполь завдяки двом пенальті переграв Олімпік.

Також, Бабич: Так, у арбітра сьогодні були якісь помилки.

 

Джерело - Футбол News.

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