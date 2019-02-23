Бабич: Так, у арбітра сьогодні були якісь помилки

Тренер Маріуполя погодився, що в роботі судді були деякі помилки.

Про це він повідомим у своєму інтерв'ю для сайту клубу.

"Провели 2 різних тайми. У першому хотіли зіграти більше через контроль м'яча, але не виходило: грали проти вітру, і за рахунок повільного поля не завжди виходило переходити в атаку. У другому довелося проявляти характер. Дуже радий, що хлопці здобули перемогу. Перші весняні очки з сильним суперником. Так, у арбітра сьогодні були якісь помилки, але помиляються і футболісти", - сказав Бабич.

Нагадаємо, Маріуполь завдяки двом пенальті переграв Олімпік.

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Джерело - Офіційний сайт Маріуполя.