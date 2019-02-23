Зустріч із Челсі перевірка для Динамо - Бурда

Гравці Динамо готові превірити сили.
Про це Микита Бурда повідомив у своєму інтерв'ю.
"Дивилися жеребкування з хлопцями. У всіх була така реакція... До жеребкування говорили, що може потрапити Челсі. На Стемфорд Брідж зіграти з таким суперником - це перевірка для кожного з нас, досвід. Перевірити сили на тлі такого суперника. Кожному футболісту хочеться подивитися на свій рівень. Намагатимемось добути хороший результат", - сказав Бурда.
Нагадаємо, Динамо - Челсі: стала відома ціна квитків на матч Ліги Європи.
Також, Букмекери дають ганебні коефіцієнти на Динамо у протистоянні проти Челсі.
Джерело - FootballHub.