Зустріч із Челсі перевірка для Динамо - Бурда

Гравці Динамо готові превірити сили.

Про це Микита Бурда повідомив у своєму інтерв'ю.

"Дивилися жеребкування з хлопцями. У всіх була така реакція... До жеребкування говорили, що може потрапити Челсі. На Стемфорд Брідж зіграти з таким суперником - це перевірка для кожного з нас, досвід. Перевірити сили на тлі такого суперника. Кожному футболісту хочеться подивитися на свій рівень. Намагатимемось добути хороший результат", - сказав Бурда.