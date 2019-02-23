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Світоліна програла Бенчич у півфіналі турніру в Дубаї
Вчора 19:35 3283
Світоліна може повернутися на 3 сходинку світового рейтингу
Вчора 15:51 2647
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21.02.2019 23:53 5005
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21.02.2019 22:27 17208 4
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Букмекери дають ганебні коефіцієнти на Динамо у протистоянні проти Челсі

Сьогодні 10:39 619 0
Букмекери дають ганебні коефіцієнти на Динамо у протистоянні проти Челсі

Букмекерські контори віддають перевагу Челсі в протистоянні з Динамо в 1/8-ій фіналу Ліги Європи

Ставки на перший матч

bwin

Челсі 1.36

нічия 4.50

Динамо 9.00

bet365

Челсі 1.33

нічия 5.00

Динамо 9.00

William Hill

Челсі 1.28

нічия 5.25

Динамо 11.00

Ставки на кваліфікацію до чвертьфіналу

bwin

Челсі 1.20

Динамо 4.00

bet365

Челсі 1.25

Динамо 3.75

Ставки на виграш турніру

bwin

Челсі 4.50

Динамо 81.00

bet365

Челсі 4.50

Динамо 101.00

William Hill

Челсі 4.50

Динамо 67.00

Нагадаємо, Динамо у Києві мінімально здолав Олімпіакос та пройшов у 1/8 фіналу Ліги Європи, де, за результатами жеребкування, "біло-сині" будуть протистояти Челсі.

Джерело - Чемпіон.

#Динамо, #Челсі, #ЛЄ
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