Букмекери дають ганебні коефіцієнти на Динамо у протистоянні проти Челсі

Букмекерські контори віддають перевагу Челсі в протистоянні з Динамо в 1/8-ій фіналу Ліги Європи

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Нагадаємо, Динамо у Києві мінімально здолав Олімпіакос та пройшов у 1/8 фіналу Ліги Європи, де, за результатами жеребкування, "біло-сині" будуть протистояти Челсі.

Джерело - Чемпіон.