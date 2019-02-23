Динамо - Челсі: стала відома ціна квитків на матч Ліги Європи

Динамо зіграє з Челсі у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи, невдовзі вболівальники киян матимуть змогу придбати квитки на домашній матч.

Про це повідомляє офіційний сайт киян.

У неділю, 24 лютого, о 10:00 розпочнеться онлайн-продаж квитків на матч 1/8 Ліги Європи Динамо – Челсі. З 14:00 понеділка, 25 лютого, квитки будуть доступні у касах біля Олімпійського та стадіону Динамо ім. Валерія Лобановського.

Розповсюдження квитків буде здійснюватись у наступних цінових категоріях: 50, 100, 200, 300, 350, 400, 800 та 1000 гривень.

Нагадаємо, Динамо у Києві мінімально здолав Олімпіакос та пройшов у 1/8 фіналу Ліги Європи, де, за результатами жеребкування, "біло-сині" будуть протистояти Челсі. Перший поєдинок відбудеться 7 березня на Стемфорд Брідж, матч-відповідь зіграють 14 березня, початок гри о 19:55.

Джерело - Чемпіон.