Судді не зарахували гол Зозулі рукою

Нападник Альбасете Роман Зозуля зумів переправити м'яч у ворота Ов'єдо, але зробив це рукою. Арбітри гол зараховувати не стали, а замість цього показали українцеві жовту картку.
На рахунку 29-річного Зозулі 7 голів в Сегунді за Альбасете у нинішньому сезоні.
Альбасете випереджає на 2 очка Малагу і Осасуну, а Депортіво і Гранаду - на 3 очки, але всі ці команди провели на гру менше.
Нагадаємо, Зозуля: В Іспанії не розуміють українських футболістів, які переходять в Росію.
Також, Зозуля: З мене сміються коли я говорю іспанською.
Джерело - Чемпіон.