Судді не зарахували гол Зозулі рукою

Нападник Альбасете Роман Зозуля зумів переправити м'яч у ворота Ов'єдо, але зробив це рукою. Арбітри гол зараховувати не стали, а замість цього показали українцеві жовту картку.

На рахунку 29-річного Зозулі 7 голів в Сегунді за Альбасете у нинішньому сезоні.

Альбасете випереджає на 2 очка Малагу і Осасуну, а Депортіво і Гранаду - на 3 очки, але всі ці команди провели на гру менше.

Нагадаємо, Зозуля: В Іспанії не розуміють українських футболістів, які переходять в Росію.

Також, Зозуля: З мене сміються коли я говорю іспанською.

Джерело - Чемпіон.