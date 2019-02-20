Зозуля: В Іспанії не розуміють українських футболістів, які переходять в Росію

Роману Зозулі в Іспанії іноді ставлять незручні запитання.

Про це розповів сам нападник Альбасете.

"У нас щотижня командний обід або вечеря. Хлопці питають про якісь моменти. Іноді ставлять незручні питання, на які я навіть не знаю, як відповісти. Наприклад, запитують, як український футболіст може переїжджати в Росію. Або як він може виставляти фото з рибалки з Ростова в Instagram. Це ж публічні особи. Не знаю, що їм відповісти",- сказав Зозуля.