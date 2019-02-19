Зозуля: З мене сміються коли я говорю іспанською

Форвард Альбасете Роман Зозуля не може похизуватися успіхами у вивченні іспанської мови.
Про це розповів сам гравець.
"Розумію партнерів, можу розмовляти так, що вони сміються з мене. Знаєте, як хорвати або серби приїжджають до нас і кажуть, наприклад: "Я йду вулиця".
Вони сміються, але розуміють. У нас вся родина вчить мову. У вівторок, середу та четвер маємо годину занять.
Я тут другий рік. З минулого сезону залишилось кілька людей, тому можна сказати, що ветеран. Тому можу і підказати, і накричати, адже багато молодих хлопців, а мені вже 29 років", – сказав Зозуля в програмі Циганик LIVE.
Нагадаємо, що у 24 турі дубль Зозулі приніс перемогу Альбасете над Кордобою.
Також повідомлялося, що Зозуля змусив Ла-Лігу писати українською.
Джерело - Чемпіон.