Зозуля: З мене сміються коли я говорю іспанською

Форвард Альбасете Роман Зозуля не може похизуватися успіхами у вивченні іспанської мови.

Про це розповів сам гравець.

"Розумію партнерів, можу розмовляти так, що вони сміються з мене. Знаєте, як хорвати або серби приїжджають до нас і кажуть, наприклад: "Я йду вулиця".

Вони сміються, але розуміють. У нас вся родина вчить мову. У вівторок, середу та четвер маємо годину занять.

Я тут другий рік. З минулого сезону залишилось кілька людей, тому можна сказати, що ветеран. Тому можу і підказати, і накричати, адже багато молодих хлопців, а мені вже 29 років", – сказав Зозуля в програмі Циганик LIVE.