Ліон зумів стримати Барселону в матчі Ліги чемпіонів

Французький Ліон та Барселона не виявили сильнішого в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Ернесто Вальверде випустив суператакуюче тріо, проте, це не допомогло його команді забити хоча б один м'яч у Франції.

Більшу частину матчу Барселона володіла м'ячем, а Ліон іноді вибігав в перспективні контратаки.

У підсумку, все завершилося з рахунком 0:0 і доля протистояння вирішиться в Іспанії в матчі-відповіді.

Ліга чемпіонів УЄФА

1/8 фіналу, перший матч

19 лютого

Ліон - Барселона 0:0 (0:0)

Нагадаємо, Баварія розписала нічию з Ліверпулем.

Джерело - Чемпіон.