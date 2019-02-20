Ліон зумів стримати Барселону в матчі Ліги чемпіонів

Французький Ліон та Барселона не виявили сильнішого в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Ернесто Вальверде випустив суператакуюче тріо, проте, це не допомогло його команді забити хоча б один м'яч у Франції.
Більшу частину матчу Барселона володіла м'ячем, а Ліон іноді вибігав в перспективні контратаки.
У підсумку, все завершилося з рахунком 0:0 і доля протистояння вирішиться в Іспанії в матчі-відповіді.
Ліга чемпіонів УЄФА
1/8 фіналу, перший матч
19 лютого
Ліон - Барселона 0:0 (0:0)
Нагадаємо, Баварія розписала нічию з Ліверпулем.
Джерело - Чемпіон.