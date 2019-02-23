Сімеоне: Я вивільнив те, що відчував у той час

Головний тренер Атлетика Дієго Сімеоне вибачився за непристойний жест в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ювентуса.

Про це повідомляє видання AS.

Аргентинець після першого гола команди повернувся до трибун і схопив себе проміжніг, цей жест багато хто вважав нецензурним.

"Я хочу ще раз вибачитися перед кожним, хто образився на мій жест. Це був поганий спосіб висловити свої почуття, і він жодним чином не був націлений на Ювентус. Я зробив такий же жест, граючи за Лаціо проти Болоньї, і зробив це знову, але точно не по відношенню до суперників. Зізнаюся, це не дуже хороший жест, але це був напружений матч. Я вивільнив те, що відчував у той час, а зараз перепрошую", - цитує тренера AS.