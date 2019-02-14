Атлетіко продовжив контракт з Сімеоне

Дієго Сімеоне підписав новий контракт з мадридським Атлетіко.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Нова угода 48-річного фахівця з мадридським клубом розрахована до 2022 року.

Після 23-х турів Ла-Ліги підопічні Сімеоне посідають третю сходинку в турнірній таблиці. У Лізі чемпіонів Атлетіко зустрінеться з Ювентусом в рамках 1/8 фіналу, перший матч відбудеться 20 лютого.

Нагадаємо, Сімеоне вп’яте став батьком.

Також, Сімеоне-молодший хоче грати під керівництвом батька.

Джерело - Чемпіон.