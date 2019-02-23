Маріуполь - Олімпік: анонс матчу 19-го туру чемпіонату України

Українська Прем'єр-ліга

Перший етап. 19-й тур

23 лютого. Маріуполь. Стадіон ім. Бойка. Початок о 14:00

Маріуполь - Олімпік

Арбітр: Денис Шурман (Вишневе)

Історія зустрічей

Всього зіграно 5 матчів: +3=0-2 м’ячі 12-8 — всі в УПЛ

На полі Маріуполя — 2 матчі: +2=0-0 м’ячі 5-1.

Останній матч на полі Маріуполя

04.03.2018. 22-й тур Чемпіонату України-2017/2018

Маріуполь — Олімпік 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 29 Болбат

Маріупольці забивають голи у всіх особистих зустрічах з олімпійцями.

Цікаві факти та можливі події

Нічийна клубна рекордна серія олімпійців з 10 листопада триває 4 гри.

Олімпік в УПЛ може 40-й раз зіграти внічию.

Маріуполь при Олександру Бабичу може зазнати 20-ї поразки в Чемпіонатах.

Олімпійці при В’ячеславу Шевчуку в гостях в УПЛ ще не перемагали — 4 гри : =2-2.

Безнічийний домашній серіал Маріуполя триває в Чемпіонаті 4 матчі поспіль: 3 перемоги і поразка.

Гравці Маріуполя з 27 жовтня більше одного голу за матч в УПЛ не забивають.

15-й гол в УПЛ може забити Валерій Федорчук (Маріуполь), Віталій Балашов (Олімпік).

Маріуполь при Денису Шурману провів 2 матчі, причому обидва у нинішньому Чемпіонаті й двічі арбітр фіксував нічиї.

Олімпік при арбітру Юрію Можаровському в УПЛ провів вже 6 ігор і жодного разу не програвав: по 3 перемоги та нічиї.

Джерело - УПЛ.