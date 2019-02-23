Маріуполь - Олімпік: анонс матчу 19-го туру чемпіонату України

Українська Прем'єр-ліга
Перший етап. 19-й тур
23 лютого. Маріуполь. Стадіон ім. Бойка. Початок о 14:00
Маріуполь - Олімпік
Арбітр: Денис Шурман (Вишневе)
Історія зустрічей
Всього зіграно 5 матчів: +3=0-2 м’ячі 12-8 — всі в УПЛ
На полі Маріуполя — 2 матчі: +2=0-0 м’ячі 5-1.
Останній матч на полі Маріуполя
04.03.2018. 22-й тур Чемпіонату України-2017/2018
Маріуполь — Олімпік 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 29 Болбат
Маріупольці забивають голи у всіх особистих зустрічах з олімпійцями.
Цікаві факти та можливі події
- Нічийна клубна рекордна серія олімпійців з 10 листопада триває 4 гри.
- Олімпік в УПЛ може 40-й раз зіграти внічию.
- Маріуполь при Олександру Бабичу може зазнати 20-ї поразки в Чемпіонатах.
- Олімпійці при В’ячеславу Шевчуку в гостях в УПЛ ще не перемагали — 4 гри : =2-2.
- Безнічийний домашній серіал Маріуполя триває в Чемпіонаті 4 матчі поспіль: 3 перемоги і поразка.
- Гравці Маріуполя з 27 жовтня більше одного голу за матч в УПЛ не забивають.
- 15-й гол в УПЛ може забити Валерій Федорчук (Маріуполь), Віталій Балашов (Олімпік).
- Маріуполь при Денису Шурману провів 2 матчі, причому обидва у нинішньому Чемпіонаті й двічі арбітр фіксував нічиї.
- Олімпік при арбітру Юрію Можаровському в УПЛ провів вже 6 ігор і жодного разу не програвав: по 3 перемоги та нічиї.
Джерело - УПЛ.