Неймар заробляє найбільше в Лізі 1

Бразильська зірка ПСЖ Неймар визнаний найбільш високооплачуваним гравцем французької Ліги 1.
Про це повідомляє msm.com.
27-річний бразилець заробляє 3,06 мільйона євро в місяць до вирахування податків.
Топ-20 найбільш високооплачуваних гравців в Лізі 1:
1. Неймар (ПСЖ) - 3,06 млн євро в місяць
2. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) - 1,73 млн євро
3. Едінсон Кавані (ПСЖ) - 1,5 млн євро
4. Тіаго Сілва (ПСЖ) - 1,16 млн євро
5. Анхель Ді Марія (ПСЖ) - 1,10 млн євро
6. Джанлуїджі Буффон (ПСЖ) - 750 тисяч євро
7. Радамель Фалькао (Монако) - 750 тисяч євро
8. Альфонс Ареола (ПСЖ) - 700 тисяч євро
9. Дані Алвес (ПСЖ) - 700 тисяч євро
10. Маркіньос (ПСЖ) - 700 тисяч євро
Нагадаємо, що Неймар з розмахом відсвяткував свій день народження.
Раніше повідомлялося, Мессі отримує 8,3 млн євро в місяць, Роналду - вдвічі менше. Рейтинг найбагатших гравців топ-5 чемпіонатів.
Джерело - msm.com.