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Неймар заробляє найбільше в Лізі 1

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Неймар заробляє найбільше в Лізі 1

Бразильська зірка ПСЖ Неймар визнаний найбільш високооплачуваним гравцем французької Ліги 1.

Про це повідомляє msm.com.

27-річний бразилець заробляє 3,06 мільйона євро в місяць до вирахування податків.

Топ-20 найбільш високооплачуваних гравців в Лізі 1:

1. Неймар (ПСЖ) - 3,06 млн євро в місяць

2. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) - 1,73 млн євро

3. Едінсон Кавані (ПСЖ) - 1,5 млн євро

4. Тіаго Сілва (ПСЖ) - 1,16 млн євро

5. Анхель Ді Марія (ПСЖ) - 1,10 млн євро

6. Джанлуїджі Буффон (ПСЖ) - 750 тисяч євро

7. Радамель Фалькао (Монако) - 750 тисяч євро

8. Альфонс Ареола (ПСЖ) - 700 тисяч євро

9. Дані Алвес (ПСЖ) - 700 тисяч євро

10. Маркіньос (ПСЖ) - 700 тисяч євро

Нагадаємо, що Неймар з розмахом відсвяткував свій день народження.

Раніше повідомлялося, Мессі отримує 8,3 млн євро в місяць, Роналду - вдвічі менше. Рейтинг найбагатших гравців топ-5 чемпіонатів.

 

Джерело - msm.com.

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