Неймар: Після травми плакав два дні

Травма нападника Парі Сен-Жермен Неймара, серйозно вплинула на бразильского футболіста.

Про це заявив сам гравець ПСЖ.

"На цей раз травма серйозніша, ніж минулого разу. Тоді я сказав: давайте оперувати, розберемося з цим якомога швидше. Не було необхідності переживати. Але зараз переживати все це мені набагато важче. Я плакав у будинку два дні ", - зізнався бразилець.

Відновлення Неймара, який отримав травму в кінці січня, займе до 10 тижнів.

Нагадаємо, Неймар консультувався з лікарями Барселони. Також, УЄФА може дискваліфікувати гравця ПСЖ з Ліги чемпіонів.

Джерело - Globo Esporte.