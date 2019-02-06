Яремчук міг опинитися в Галатасараї

Турецький Галатасарай претендував на форварда Гента Романа Яремчука.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик у програмі Циганик Live.

"Яремчук був близький, щоб переїхати до Галатасараю. За кілька днів до закриття трансферного вікна турецький клуб звернувся до Гента з пропозицією викупити контракт українця. Втім, клуби не змогли домовитися. Яремчук залишився ще на півроку в Генті. А Галатасарай звернув увагу на Мітроглу з Марселя і забрали саме його", — заявив Циганик.