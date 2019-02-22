Мілан розгромив Емполі в Серії А

В матчі 25 туру Серії А Мілан вдома розбив Емполі.

Мілан міг вийти вперед в рахунку вже на 10 хвилині, але гол Пакети скасували через офсайд. А от в другому таймі Пйонтек черговим голом за Мілан відкрив рахунок в матчі, а вже через 2 хвилини Кессьє подвоїв перевагу "червоно-чорних". Кастільєхо з передачі Конті поставив крапку в матчі, не залишивши шансів Емполі на порятунок.

Чемпіонат Італії 2018/19, Серія А

25 тур

22 лютого

Мілан – Емполі 3:0 (0:0)

Голи: Пйонтек, 49, Кессьє, 51, Кастільєхо, 67

Раніше, Мілан переграв Аталанту. Натомість Моурінью може очолити Інтер.

Джерело - Чемпіон.