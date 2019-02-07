Моурінью може очолити Інтер

Генеральний директор Інтера Джузеппе Маротта має намір переконати португальця Жозе Моурінью повернутись в Інтер.

Про це повідомляє TeleLombardia.

За інформацією джерела, зустріч функціонера з португальським фахівцем відбудеться сьогодні, 7 лютого, в Мілані. У випадку згоди Моурінью, екс-тренер Манчестер Юнайтед замінить Лучано Спаллетті на посаді наставника Інтера вже влітку. 56-річний фахівець раніше очолював міланський клуб у 2008-2010 роках та навіть вигравав з нерадзуррі кубок Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Моурінью визнали винним у шахрайстві.

Також, лідер Інтера хоче покинути команду.

Джерело - football24.