Двоє українців потрапили у збірну тижня Ліги Європи. ФОТО

Голкіпера Динамо Дениса Бойка і захисника киян Віталій Миколенко включили збірну тижні в Лізі Європи.

За версією статистичного порталу Whoscored.

Обидва гравці отримали оцінки 8.1.

Callum Hudson-Odoi earns a spot in our Europa League team of the week, while Sardar Azmoun earns a perfect 10 in his first start for Zenit.



