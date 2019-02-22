Двоє українців потрапили у збірну тижня Ліги Європи. ФОТО

Голкіпера Динамо Дениса Бойка і захисника киян Віталій Миколенко включили збірну тижні в Лізі Європи.
За версією статистичного порталу Whoscored.
Обидва гравці отримали оцінки 8.1.
Callum Hudson-Odoi earns a spot in our Europa League team of the week, while Sardar Azmoun earns a perfect 10 in his first start for Zenit.— WhoScored.com (@WhoScored) 22 лютого 2019 р.
Boyko@LichtsteinerSte@MustafiOfficial
Dilaver
Mykolenko
Hudson-Odoi
Xhaka@vecino
Perisic@HallerSeb@SAzmounhttps://t.co/CsAXk9cMfE pic.twitter.com/dJrQIIU1LA
При цьому цікаво, що ніхто з гравців українських клубів не увійшов до символічної збірної за підсумками всього раунду (двох матчів 1/16 фіналу) турніру.
Europa League Team of the Round of 32:— WhoScored.com (@WhoScored) 22 лютого 2019 р.
Koubek
Coufal@simonkjaer1989
Pernica@alfonsopedraza9
Hudson-Odoi@RBarkley8
Soucek
Perisic
Petkovic
Skoda
📝 - https://t.co/65EZS1tC4u pic.twitter.com/OPTjhnugwh
Нагадаємо, Динамо у Києві мінімально здолав Олімпіакос та пройшов у 1/8 фіналу Ліги Європи, де, за результатами жеребкування, "біло-сині" будуть протистояти Челсі.
Джерело - Чемпіон.