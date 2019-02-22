Двоє українців потрапили у збірну тижня Ліги Європи. ФОТО

Голкіпера Динамо Дениса Бойка і захисника киян Віталій Миколенко включили збірну тижні в Лізі Європи.

За версією статистичного порталу Whoscored.

Обидва гравці отримали оцінки 8.1.

При цьому цікаво, що ніхто з гравців українських клубів не увійшов до символічної збірної за підсумками всього раунду (двох матчів 1/16 фіналу) турніру.

Нагадаємо, Динамо у Києві мінімально здолав Олімпіакос та пройшов у 1/8 фіналу Ліги Європи, де, за результатами жеребкування, "біло-сині" будуть протистояти Челсі.

Джерело - Чемпіон.