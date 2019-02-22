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Динамо зіграє з Гоффенгаймом у Юнацькій лізі УЄФА

Сьогодні 15:40 108 0
Динамо зіграє з Гоффенгаймом у Юнацькій лізі УЄФА

У попередньому раунді Динамо обіграло Ювентус з рахунком 3:0, а Гоффенгайм потрапив в 1/8 фіналу як переможець групи Юнацької Ліги УЄФА.

Німецька команда виявилася сильнішою за однолітків з Манчестер Сіті, Ліона та Шахтаря.

Юнацька ліга УЄФА, 1/8 фіналу 

Челсі - Монпельє

Мідтьюлланд - Манчестер Юнайтед

Динамо Загреб - Ліверпуль

Ліон - Аякс

Барселона - Герта

Порту - Тоттенгем

Атлетіко - Реал

Матчі відбудуться 12 і 13 березня.

Якщо Динамо зуміє пройти Гоффенгайм, то в чвертьфіналі вдома прийматиме переможця пари Атлетіко - Реал.

Нагадаємо, Динамо знищило Ювентус у юнацькій лізі УЄФА. ВІДЕО.

Також, Динамо розгромило Ювентус у Юнацькій лізі УЄФА.

Джерело - Чемпіон.

#Юнацька ліга, #Динамо, #Гоффенгайм
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