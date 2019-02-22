Динамо зіграє з Гоффенгаймом у Юнацькій лізі УЄФА

У попередньому раунді Динамо обіграло Ювентус з рахунком 3:0, а Гоффенгайм потрапив в 1/8 фіналу як переможець групи Юнацької Ліги УЄФА.
Німецька команда виявилася сильнішою за однолітків з Манчестер Сіті, Ліона та Шахтаря.
Юнацька ліга УЄФА, 1/8 фіналу
Челсі - Монпельє
Мідтьюлланд - Манчестер Юнайтед
Динамо Загреб - Ліверпуль
Ліон - Аякс
Барселона - Герта
Порту - Тоттенгем
Атлетіко - Реал
Матчі відбудуться 12 і 13 березня.
Якщо Динамо зуміє пройти Гоффенгайм, то в чвертьфіналі вдома прийматиме переможця пари Атлетіко - Реал.
Нагадаємо, Динамо знищило Ювентус у юнацькій лізі УЄФА. ВІДЕО.
Також, Динамо розгромило Ювентус у Юнацькій лізі УЄФА.
Джерело - Чемпіон.