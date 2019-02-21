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Реал продасть свою зірку

Сьогодні 14:42 277 0
Реал продасть свою зірку

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес за рекомендацією своїх експертів прийняв важливе рішення щодо майбутнього вінгера Гарета Бейла.

Про це повідомляє Marca.

Керівництво вершкових має намір влітку виставити зіркового валлійця на трансфер. Його гра цього сезону розчаровує не тільки уболівальників Королівського клубу, але і тренерський штаб.

Єдиною перешкодою для переходу 29-річного футболіста може стати його трансферна вартість, оскільки Реал хоче отримати за Бейла 140 мільйонів євро. Ця цифра, звичайно, мало кого зацікавить і Мадриду, в будь-якому випадку, доведеться зменшити її, якщо вони дійсно хочуть позбутися від валлійця, який за час перебування в клубі травмувався більше двадцяти разів.

Цього сезону Бейл зіграв за Реал 26 матчів, забив 12 голів і зробив 5 асистів. Його контракт з клубом закінчується влітку 2022 року.

Нагадаємо, Марсело поставив ультиматум Реалу. Також, Бейла можуть дискваліфікувати на 12 матчів за жест уболівальникам.

Джерело - footballhit.

#Реал Мадрид, #Перес, #Бейл, #Трансфер, #Вершкові
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