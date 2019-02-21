Президент Атлетіко розкритикував Роналду

Президент мадридського Атлетіко Енріке Сересо розкритикував форварда Ювентуса Кріштіану Роналду за його жест після поразки в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Sport.es.

"Я не надаю особливого значення цьому жесту. Він показав його через високий тиск з боку трибун. Я розумію це і не докоряю Кріштіану. Але він стверджує, що виграв Лігу чемпіонів 5 разів. Ні, він вигравав її лише тричі. У двох фіналах він грав проти нас і здобував перемогу нечесно, так що це не зараховується ", - заявляє Сересо.

Атлетіко за свою історію грав у фіналі Ліги чемпіонів три рази, але програв у кожному з вирішальних матчів у 1973/ 74, 2013/14 і 2015/16. У двох останніх випадках Атлетіко поступився Реалу, за який грав Роналду. У 2014-му році Реал виграв з рахунком 4:1 у додатковий час, а в 2016 році основний і додатковий час гри закінчилися з рахунком 1:1, а Реал переміг по пенальті (5:3).

Матч-відповідь між Ювентусом і Атлетіко відбудеться 12 березня.

Нагадаємо, Роналду відреагував на поразку в Лізі чемпіонів від Атлетіко. Також, Атлетіко продовжив контракт з Сімеоне.

Джерело - Dynamomania.