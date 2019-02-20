Севілья першою пробилася у 1/8 фіналу Ліги Європи

Севілья вдома зіграла матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Лаціо.
На 20-й хвилині Віссам Бен Єддер відкрив рахунок. У другому таймі спочатку на вилучення напрацював Франко Васкес. А за 10 хвилин команди були знову в рівних складах - червоне світло побачив перед собою Марушич.
А на 78-й хвилині Пабло Сарабія подвоїв перевагу господарів - 2:0. У попередньому матчі Севілья мінімально здолала свого суперника.
Ліга Європи
1/16 фіналу
20 лютого
Севілья - Лаціо 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 20 Єддер, 2:0 - 78 Сарабія.
Нагадаємо, Динамо розгромило Ювентус у Юнацькій лізі УЄФА.
Джерело - Чемпіон.