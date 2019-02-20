Севілья першою пробилася у 1/8 фіналу Ліги Європи

Севілья вдома зіграла матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Лаціо.

На 20-й хвилині Віссам Бен Єддер відкрив рахунок. У другому таймі спочатку на вилучення напрацював Франко Васкес. А за 10 хвилин команди були знову в рівних складах - червоне світло побачив перед собою Марушич.

А на 78-й хвилині Пабло Сарабія подвоїв перевагу господарів - 2:0. У попередньому матчі Севілья мінімально здолала свого суперника.

Ліга Європи

1/16 фіналу

20 лютого

Севілья - Лаціо 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 20 Єддер, 2:0 - 78 Сарабія.

Нагадаємо, Динамо розгромило Ювентус у Юнацькій лізі УЄФА.

Джерело - Чемпіон.