Українське дербі не відбудеться: Коноплянка не зіграє проти Манчестер Сіті

Український легіонер Шальке Євген Коноплянка не зіграє в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Про це повідомляється на офіційній сторінці у Twitter німецького клубу.
Серед заявлених гравців на звітний матч відсутнє прізвище українця. Натомість Зінченко потрапив до заявки на матч.
Unsere Start-1⃣1⃣ für die @ChampionsLeague! 🌟— FC Schalke 04 (@s04) 20 лютого 2019 р.
So geht’s ins Achtelfinal-Hinspiel gegen @ManCity 🔵⚪️⚒️ #S04 #S04MCI pic.twitter.com/SyeGQ3Yy66
Нагадаємо, Шальке без Коноплянки не зумів переграти Фрайбург.
Джерело - Чемпіон.