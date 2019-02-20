Українське дербі не відбудеться: Коноплянка не зіграє проти Манчестер Сіті

Український легіонер Шальке Євген Коноплянка не зіграє в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляється на офіційній сторінці у Twitter німецького клубу.

Серед заявлених гравців на звітний матч відсутнє прізвище українця. Натомість Зінченко потрапив до заявки на матч.

Нагадаємо, Шальке без Коноплянки не зумів переграти Фрайбург.

Джерело - Чемпіон.