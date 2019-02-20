Зінченко може вийти в основі на матч з Шальке

Український легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко вийде в основному складі на матч проти Шальке в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Так вважає кореспондент британського видання Daily Mail Джек Гоан.
"Він вважає, що Зінченко вийде в старті на позиції лівого захисника, оскільки Менді і Делфі відсутні, а Емерік Ляпорт потрібен в центрі захисту. Пеп вважає, що українець працював чудово в матчі проти Челсі, особливо на атаку", - заявив експерт.
Матч Шальке - Манчестер Сіті відбудеться 20 лютого о 22:00
Нагадаємо, Ліон зумів стримати Барселону в матчі Ліги чемпіонів. А Ліверпуль не зміг вдома переграти Баварію.
Джерело - Xsport.