Зінченко може вийти в основі на матч з Шальке

Український легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко вийде в основному складі на матч проти Шальке в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Так вважає кореспондент британського видання Daily Mail Джек Гоан.

"Він вважає, що Зінченко вийде в старті на позиції лівого захисника, оскільки Менді і Делфі відсутні, а Емерік Ляпорт потрібен в центрі захисту. Пеп вважає, що українець працював чудово в матчі проти Челсі, особливо на атаку", - заявив експерт.