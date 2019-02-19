Капітан Айнтрахта відновився та готовий зіграти проти Шахтаря

Капітан Айнтрахта Давід Абрахам повернувся у загальну групу німецької команди перед матчем Ліги Європи проти Шахтаря.

Про це стверджує FAZ.

Очікується, що 32-річний гравець зможе взяти участь у матчі проти "гірників", якщо Аді Хюттер вирішить відразу кинути його в бій після пошкодження, яке не дозволило йому взяти участь у першому матчі проти Шахтаря в Харкові (2:2).

До слова, матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між Айтрахтом та Шахтарем відбудеться у четвер 21 лютого. Початок гри о 19:55. Перший поєдинок між командами закінчився з рахунком 2:2.

Нагадаємо, Шахтар віддав Сікана в оренду. А Ордець не може домовитися з гірниками про новий контракт.

Джерело - football24.ua.