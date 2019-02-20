Уболівальникам Олімпіакоса заборонили символіку СРСР та Спартака

Олімпіакос попередив уболівальників, які прибудуть підтримати команду в Київ на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Динамо.

Про це повідомляє офіційний сайт грецького клубу.

Керівництво Олімпіакоса просить своїх прихильників під час перебування в Україні утриматися від: політичних дискусій, особливо про війну на сході України; використання прапорів та інших символів Російської Федерації, а також символіки СРСР; використання будь-яких комуністичних символів; використання одягу або символіки московського Спартака.

Фанатам грецького клубу не рекомендують одягатися в кольори клубу, перебуваючи на шляху до стадіону, або співати пісні на підтримку Олімпіакоса поза межами спортивної арени.

Матч Динамо - Олімпіакос відбудеться в Києві завтра, 21 лютого.

Нагадаємо, Динамо вирвало нічию в Олімпіакоса. Також, Олімпійський готовий до матчу Ліги Європи Динамо - Олімпіакос.

Джерело - офіційний сайт Олімпіакоса.