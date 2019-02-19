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Ліверпуль не зміг вдома переграти Баварію

Вчора 23:53 440 0
Ліверпуль не зміг вдома переграти Баварію

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Ліверпуль та Баварія не спромоглися відкрити рахунок у поєдинку.

Більш активно почали мюнхенці і могли забивати вже на початку зустрічі, однак господарям допомогла реакція Аліссона. Ліверпуль також створив кілька небезпечних моментів, проте хоча б в один забитий м'яч вони так і не трансформувалися.

Таким чином, доля протистояння вирішиться в Мюнхені, на Альянц-Арені.

Ліга чемпіонів УЄФА

1/8 фіналу, перший матч

19 лютого

Ліверпуль - Баварія 0:0

Нагадаємо, Барселона з Ліоном розписали нульову нічию.

Джерело - Чемпіон.

#Ліверпуль, #Баварія, #Ліга чемпіонів
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