Неймар пропустить 2,5 місяці через травму

Нападник Парі Сен-Жермен Неймар пропустить 10 тижнів через травму ноги.

Про це повідомляє офіційний сайт ПСЖ.

Після поглибленого медогляду лікарі ПСЖ прийняли рішення не проводити операцію на травмованій нозі Неймара. Бразильський форвард отримав пошкодження 23 січня в матчі 1/16 фіналу Кубка Франції проти Страсбурга. Медичне обстеження показало, що у Неймара рецедив травми п'ятої плеснової кістки правої ноги, перелом якої він отримав минулого року. Футболіст пропустить близько 2,5 місяці. Бразилець вже ознайомився з рекомендаціями і дав згоду на обраний спосіб відновлення.

Нагадаємо, Неймар не зіграє з Манчестер Юнайтед.

Також, ПСЖ хоче купити Грізмана.

Джерело - Офіційний сайт ПСЖ.