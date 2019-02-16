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Хохли на виїзді. Перша серія протистояння Динамо - Олімпіакос. ВІДЕО

Сьогодні 11:39 Валерій Ручка 1098 4
Хохли на виїзді. Перша серія протистояння Динамо - Олімпіакос. ВІДЕО

Динамо розпочало виступ у раунді плей-оф Ліги Європи. У Греції кияни розписали мирову з Олімпіакосом.

Ми вирішили згадати всю хронологію події першої серії боротьби в Лізі Європи Києва та Піреї.

У вівторок, 12 лютого, київське Динамо прибуло до Греції.

13 лютого. Пресконференція.

Головний тренер Олімпіакоса Педру Мартінш на передматчевій пресконференції розповів, що добре вивчив гру київського Динамо.

"У нас є уявлення про суперника. Це їхня перша гра після перерви. Однак в команді той же тренер і такі ж гравці. Окрім двох новачків, решта команди не змінилася. Ми дуже добре знаємо їхню філософію, вона схожа на нашу.

Ми добре вивчили гру Динамо і знаємо їхній стиль. Так, в чемпіонаті може бути перерва, але це, здається, не впливає на ідентичність команди", - сказав Мартінш. 

Але гравці Динамо готові були битися один за одного щоб досягти результату в матчі Ліги Європи проти Олімпіакоса. Про це розповів півзахисник киян Віктор Циганков.

"Ми знаємо, хто такі греки, і як вони можуть себе поводити, але перш за все ми готуємося грати у футбол.

Відсутність ігрової практики? Так, це проблема, що у нас немає офіційних матчів перед такими іграми. Але у нас були збори, команда підготувалася, і ми будемо грати один за одного, щоб досягти результату", – сказав Циганков на прес-конференції перед матчем з Олімпіакосом у середу в Афінах.

Втрата.

Уже в день матчу, 14 лютого, у ЗМІ з'явилася інформація, що матч пропустить захисник киян Тамаш Кадар.

Цей факт підтвердився, коли за годину до поєдинку з'явилися офіційні стартові склади команд.

Олімпіакос: Са, Мерія, Сіссе, Вукович, Цімікас, Камара, Гільєрме, Діаш, Фортуніс, Поденсе, Хассан.

Запасні: Лодигін, Бухалакіс, Натхо, Герреро, Хрістодулопулос, Масурас, Торосідіс.

Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Шабанов, Миколенко, Буяльський, Шапаренко, Шепелєв, Циганков, Вербич, Соль

Запасні: Бущан, Сидорчук, Че Че, Сідклей, Гармаш, Русин, Смирний.

Навколо матчу атмосфера була досить напруженою.

Уболівальники Олімпіакоса перед матчем вивісили на одній з трибун прапор Росії. Згодом, після прохання одного зі співробітників стадіону, грецькі вболівальники зняли його. Але далі було більше.

Під час поєдинку сталася сутичка між вболівальниками Динамо та місцевою поліцією. Останні застосували силу.

А вже після зустрічі фанати Олімпіакоса напали на ультрас Динамо. І без крові не обійшлося.

МАТЧ

Кияни пропустили швидкий гол від Хассана. Але вже до середини тайму Буяльський зрівняв рахунок. А наприкінці першої 45-хвилинки вже Діаш вивів греків вперед - 2:1.

Лише на останніх хвилинах матчу кияни змогли врятуватися від поразки завдяки голу Вербича. 2:2 - бойова нічия.

Після матчу

Рахунок залишає шанси обом командам на вихід у наступний раунд змагань.

Костас Фортуніс вважає, що Олімпіакос повинен проходити Динамо.

"Ми були кращі в першому таймі, а Динамо — у другому. Якби не пропущений на 90-й хвилині м'яч, Олімпіакос міг виграти. Ми продовжуємо вірити в себе і готуємося до матчу. У другому таймі тренер просив нас не зменшувати обертів. Динамо — кваліфікована команда з хорошими гравцями. Але наша команда краща, і ми повинні пройти далі", — заявив футболіст.

Але і півзахисник Динамо Микола Шапаренко, після матчу розповів, що 2:2 на виїзді - хороший результат для проходу киян.

"Емоції позитивні, ми забили в кінцівці. 2:2 на виїзді - хороший результат. Гра вдалася. Ми враховували, що може бути швидкий гол, але розуміли, що не можна опускати руки. Збори були хороші - це заслуга тренерського штабу, тому тонус в матчі витримали нормально", - сказав Шапаренко.

Продовження 21 лютого.

Джерело - Чемпіон.

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