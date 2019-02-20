Атлетіко - Ювентус: де дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів

Сьогодні, 20 лютого, відбудеться матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Атлетіко - Ювентус.

Матч Атлетіко - Ювентус: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Футбол 2.

Актуально: Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Трансляцію Атлетіко - Ювентус дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv. (Увага! Трансляція платна!)

Також: Футбол 1 онлайн - пряма трансляція

Нагадаємо, дивитися онлайн-трансляцію Атлетіко - Ювентус, матчу Ліги Чемпіонів можна починаючи з 21:55, а стартовий свисток пролунає о 22:00.

Нагадаємо, Барселона не змогла переграти Ліон, а Ліверпуль - Баварію.

Джерело - Чемпіон.