Ноєр встановив рекорд Ліги чемпіонів

Голкіпер збірної Німеччини та мюнхенської Баварії Мануель Ноєр встановив особистий рекорд Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Dynamomania.

Воротар мюнхенців Мануель Нойєр торкнувся м'яча 70 разів. Це його найкращий показник за весь час виступів у турнірі з моменту дебюту у вересні 2011 року.

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль - Баварія завершився з рахунком 0:0. Матч-відповідь відбудеться 13 березня в Німеччині.

Нагадаємо, Рібері вп'яте став батьком. Також, Баварія здобула важку перемогу над Аугсбургом у Бундеслізі.

Джерело - Dynamomania.