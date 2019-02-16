Баварія здобула важку перемогу над Аугсбургом у Бундеслізі. ВІДЕО

В матчі 22 туру Баварія вирвала перемогу над Аугсбургом.

Горецка розпочав невдало для мюнхенців. Коман зрівняв рахунок, але Чі Дон Вон знову вивів Аугсбург вперед. Коман до перерви знову зрівняв рахунок. Алаба після перерви вивів мюнхенців уперед і цей результат протримався до кінця матчу.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга

22 тур

15 лютого

Аугсбург – Баварія 2:3 (2:2)

Голи: 1:0 - 1 Горецка (автогол), 1:1 - 17 Коман, 2:1 - 23 Чі Дон Вон, 2:2 45+3 Коман, 2:3 - 53 Алаба.

Нагадаємо, Шальке з Коноплянкою програв Баварії. Також Левандовський хоче завершити кар'єру в Баварії.

Джерело - Чемпіон.