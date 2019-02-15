Колишній клуб Мілевського підписав захисника Зорі

Захисник луганської Зорі Олександр Сваток офіційно став гравцем хорватської Хайдука.
Про це практично одночасно повідомили офіційні сайти обох клубів.
Контракт гравця з новою командою розрахований на 3,5 року. Умови трансферу не повідомляються.
Нагадаємо, 24-річний Сваток грав за луганський клуб з літа 2017 року. У поточному сезоні Олександр зіграв за Зорю 21 матч, в яких віддав 1 асист.
Раніше повідомлялося про те, що цієї зими футболіст був переведений в дубль Зорі, через небажання підписувати з клубом новий контракт.
Нагадаємо, Зоря програла десятій команді Швеції та підписала голкіпера Шахтаря.
Джерело - Чемпіон.