Колишній клуб Мілевського підписав захисника Зорі

Захисник луганської Зорі Олександр Сваток офіційно став гравцем хорватської Хайдука.

Про це практично одночасно повідомили офіційні сайти обох клубів.

Контракт гравця з новою командою розрахований на 3,5 року. Умови трансферу не повідомляються.

Нагадаємо, 24-річний Сваток грав за луганський клуб з літа 2017 року. У поточному сезоні Олександр зіграв за Зорю 21 матч, в яких віддав 1 асист.

Раніше повідомлялося про те, що цієї зими футболіст був переведений в дубль Зорі, через небажання підписувати з клубом новий контракт.

Нагадаємо, Зоря програла десятій команді Швеції та підписала голкіпера Шахтаря.

Джерело - Чемпіон.