Ордець не може домовитися з Шахтарем про новий контракт

Донецький Шахтар не може домовитися з захисником команди Іваном Ордецем про новий контракт.

Про це розповів генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

"Причини того, що з'явився Бондаренко, більш-менш зрозумілі. Пішов Ракицький, з Ордецем закінчується контракт у кінці сезону, і домовитися з особистих умов поки не вдається.

Тому було прийнято рішення залучити ще одного українця. Ви самі знаєте, центр оборони, крім Хочолави, у нас український.

Вирішили запросити Бондаренка. Вважаємо, з усіх українських клубів, крім Динамо і Шахтаря, це найсильніший гравець захисту.

Основне питання - пішов Ракицький. Але ми вважаємо, що Матвієнко в найближчому майбутньому повинен його замінити і виступати на тому ж рівні, а може навіть і вище. Ми в нього віримо і вважаємо, що у нього все вийде", - сказав Палкін для Football NEWS.